Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, topa sahip olarak akıcı oyuna katkı vermek istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 23:31 Güncelleme: 09.02.2026 - 23:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakaryaspor-Erzurumspor FK maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 1-0 mağlup eden Erzurumspor FK'de teknik direktör Serkan Özbalta, topa sahip olarak akıcı oyuna katkı vermek istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını belirtti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özbalta, Sakaryaspor'un 13 oyuncuyu yeni transfer ettiğini hatırlatarak, bu sürece adapte olmanın kolay olmadığını söyledi.

        Sakaryaspor'un puan anlamında sıkıntılı bir sürecinin olduğunu ifade eden Özbalta, maç öncesi rakiplerinde bu kaygının olabileceğini tahmin ettiklerini, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe müsabakasının ardından takımın adaptasyon sürecine değindi.

        Özbalta, maçın ilk 25 dakikalık bölümünde bu tutukluğu hissettiklerini, sonrasında ise direkten dönen toplarının ve gol pozisyonlarının olduğunu aktardı.

        İlk yarıda oyunu tutmasını bildiklerini belirten Özbalta, "İlk yarıda top onlardaydı, yarı sahada üzerimize gelmeye çalışıyorlardı fakat ceza sahası içinde çok etkili olamadılar, pozisyon vermedik diye düşünüyorum. İkinci yarı da biz top oynamak istedik, bunun üstesinden gelmemiz lazımdı. Topa sahip olmamız ve akıcı oyuna katkı vermemiz gerekiyordu ki o anlamda bunda başarılı olduk diye düşünüyorum. Sakaryaspor'da ben de çalıştım, dalgalı geçen bir sezon. Kolay değil, yeni 13 oyuncunun olduğu takımın sisteminde oyun anlayışını oturtmakta sıkıntı olabilir. Onlar bence bunu yaşadı. İlerleyen haftalarda canlı bir takım haline geleceği net bir şekilde görünüyor. Sahada gözlemlediğimi naçizane söylemek istedim." diye konuştu.


        Özbalta, oyuncularını tebrik ettiğini, önemli bir müsabakanın üstesinden geldiklerini aktararak, "Cumartesi günü Adana Demirspor'la oynayacağız. Adana Demirspor'un durumunu biliyoruz. Oyuncularımız bunun bilincinde, oradaki oyuncu arkadaşlarına saygı duyarak üstesinden gelmemiz gerekiyor. 8-9 günde 3 müsabakanın oynanacağı haftaya giriyoruz. Orada 3 puanı alıp daha sağlam adımlar atmak durumundayız." ifadelerini kullandı.




        - Sakaryaspor cephesi


        Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, göreve geldiğinde 4-5 futbolcunun aralarından ayrıldığını, 4 maça neredeyse kazanamayacaklarını bilerek çıktıklarını ifade etti.

        Takımdan ayrılan isimlerin Sakaryaspor'un attığı gollere en çok katkı veren oyuncular olduğunu belirten Kutlu, yeni transferlerle 2 antrenmana bile çıkma vakitlerinin olmadığına değindi.


        Kutlu, ligin en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını dile getirerek, bu sürecin sıkıntılı geçeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

        Oyunun ilk 60-70 dakikasında istediklerini sahaya yansıtarak rakibe az pozisyon verdiklerini anlatan Kutlu, şöyle konuştu:

        "Bir iki pozisyonu vardı rakibin, kendi bireysel hatalarımızdan attıkları gol de dahil. Bizim pozisyona dönüşebilecek, son pasları yapabilecek girişimimiz vardı, biz de az sayıda pozisyona girdik. Bu normal. Yeni kurulan, çok fazla sayıda oyuncu transfer etmek zorunda kalan bir takım bugün sahadaydı. Oyun olarak iyi şeyler ortaya koyduk. Karşımızda çok güçlü bir rakip olmasına rağmen top bizde kaldı, pozisyon vermedik, pozisyon girişimlerimiz vardı. Gol atamadık ve skoru alamadık. Oyuncularımı ve Erzurumspor FK'yi tebrik ediyorum. Sezon boyu iyi giden bir takım. Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri bana göre. Kendi oyuncularımı da tebrik ediyorum. Yeni kurulmuş bir takım gibi değil, ligin ilk ikisinde bulunan takıma karşı iyi oyun oynadılar. Golden sonra moral motivasyonumuz biraz düştü. Oyunculara, bizlere eleştiriler olabilir. Eleştirilerin tamamını skorla bağlantılı buluyorum. Sahada oynanan oyun asla kötü bir oyun değil. Oyuncularımız gelecek için iyi sinyaller verdi."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        "Bölgenin yeni bir savaşı kaldıracak durumu yok"
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Kadıköy'de Fener alayı: 3 puanı 3 golle aldı!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        Tedesco'dan Trabzonspor sözleri!
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        "13 maçımız kaldı, 13'ü de final maçı!"
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        7 yaşındaki öğrenciyi darp davasında karar
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        Polis memuru, emekliliğine 4 gün kala kazada hayatını kaybetti
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        "İkinci yarı sinyal verdi!"
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Epstein'in eski kız arkadaşı Gishlaine Maxwell, susma hakkını kullandı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Ali Hamaney: Düşmanın umudu kırılmalı
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        Arkadaşa 7 bıçak darbesi!
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Mal varlığına el konuldu
        Mal varlığına el konuldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Getir, Uber tarafından satın alındı
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        Kraliyetten Epstein açıklaması
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Türkiye'nin nüfusu açıklandı
        Bir dönem kapandı
        Bir dönem kapandı
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        2026 Kış Olimpiyatları'nda tarihi dönüm noktası
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız
        İşte 9 - 15 Şubat haftalık burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçının ardından
        Sakaryaspor - Erzurumspor FK maçının ardından
        GÜNCELLEME - Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Sakarya'da sahilde erkek cesedi bulundu
        Sakaryaspor - Erzurumspor FK: 0-1
        Sakaryaspor - Erzurumspor FK: 0-1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 - Erzurumspor FK: 1
        Trendyol 1. Lig: Sakaryaspor: 0 - Erzurumspor FK: 1
        Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu (2)
        Karasu sahilinde erkek cesedi bulundu (2)