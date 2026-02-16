Canlı
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Haberleri

        Sakarya'da kaçak avlanan 850 kilogram kalkan balığına el konuldu

        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu'da yasal sınırın üzerinde kalkan avlayan 5 kişiye 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2026 - 20:55 Güncelleme: 16.02.2026 - 20:55
        Sakarya'da kaçak avlanan 850 kilogram kalkan balığına el konuldu
        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Karasu'da yasal sınırın üzerinde kalkan avlayan 5 kişiye 905 bin lira ceza uygulanırken, 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.


        Karasu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Karasu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ilçede yasak avcılığa ilişkin denetim gerçekleştirdi.


        Denetimlerde, dip trolü avcılığında yasal sınır olan yüzde 30 kalkan kotasını aştığı tespit edilen teknede incelemelerde ele geçirilen 850 kilogram kalkan balığına el konuldu.


        Teknede bulunan 5 kişiye toplam 905 bin 311 lira ceza uygulandı.




        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

