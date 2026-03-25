Sakarya'da kafası varile sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde kafası varile sıkışan köpeğin yardımına itfaiye ekipleri yetişti. Dışdedeler Mahallesi'nde bir traktörün arkasındaki varile bir köpeğin kafasının sıkıştığını gören kişi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılan köpek, doğal yaşam alanına bırakıldı. Çevredekiler, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

