Su kesintisinin tarih ve saati değişti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Akçay Barajı isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne bağlantı çalışmaları ve şehrin 7 ilçesinde yaşanacak su kesintisi tarihinde değişiklik yapıldı. Daha önce 15 Ekim Salı ve 16 Ekim Çarşamba olarak planlanan tarih 18 Ekim Cuma 20.00 ve 19 Ekim Cumartesi 16.00 olarak düzenlendi.

SASKİ tarafından şehre kazandırılan alternatif içmesuyu kaynağı Akçay Barajı’nın isale hattının Hızırilyas Su Yönetim Merkezi’ne bağlantısının gerçekleştirilmesi için yapılacak çalışmaların tarih ve saatinde değişiklik yapıldı. SASKİ Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Daha önce 15 Ekim Salı 10.00 ve 16 Ekim Çarşamba 06.00 saatleri arasında planlanan Akçay Barajı isale hattının arıtma tesisine bağlantı çalışmaları 18 Ekim Cuma 20.00 ile 19 Ekim Cumartesi 16.00 saatlerinde gerçekleştirilecektir. Bu süre boyunca Adapazarı, Serdivan, Erenler, Arifiye, Ferizli, Söğütlü ve Kaynarca ilçelerine su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın tedarikli olması önemle rica olunur” ifadeleri kullanıldı.

SAKARYA 13 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:57

AKŞAM 18:30

YATSI 19:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.