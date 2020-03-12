SAÜ’de ‘Kur’an-ı Kerimlerin basımı’ adlı konulu konferans gerçekleşti

SAÜ’de ‘DinDevlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Kur’anı Kerimlerin Basımı’ adlı konferans gerçekleşti.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde düzenlenen “DinDevlet İlişkileri ve Siyaset Bağlamında Kur’anı Kerimlerin Basımı” konulu konferansa Prof. Dr. Necmettin Gökkır katıldı. SAÜ İlahiyat Fakültesi ve Arapça Dil Grubu Öğrenci Topluluğu işbirliğiyle Geleneksel Çarşamba Konferansları kapsamında gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını yapan SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, fakülte öğrencilerinin farklı illerden ve coğrafyalardan alanında uzman kişileri adamları dinleme fırsatını bulmalarına imkan sağlaması bakımından bu tür etkinliklerin büyük önem arz ettiğini ifade etti. Konferansta üzerinde durulacak konunun önemine değinen Prof. Bostancı, kendisinin de büyük bir merak ve ilgiyle konferansı takip edeceğini kaydetti.Konuşmasında Kur’anı Kerim’lerin basımının kültür, sanat, eğitimöğretim, ekonomik ve din gibi birçok alanla ilişkisi bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Necmettin Gökkır, bu konferansta konunun siyasi ve politik yönü üzerinde duracağını ve Kuranı Kerimlerin basımında siyasi arka plan incelemesi yapacağını belirtti.

Prof. Gökkır, sözlerinin devamında, “Rusya Kırım savaşı sonrası Kırım’ı Osmanlı’dan alınca artık Müslüman tebaası bulunan Rusya, II. Catherina’nın devlet başkanlığında 1787 yılında Kur’anı Kerim’i bastırıp Kırım halkına dağıtmıştır. Kur’anı Kerim’i basmanın halifenin ve dinî liderliğin sembolik anlamını ifade ettiğini düşünen II. Catherina, böylece Kırım’daki Müslümanların halifesi ve dini liderinin Osmanlı Padişahı değil kendisi olduğu mesajını vermiştir. Farklı sebepleri olmakla birlikte ağırlıklı olarak matbaa basım tekniklerinin Kur’an alfabesinin basımı için uygun olmadığı düşünen Osmanlı, ilk başlarda Kur’anı Kerim’lerin matbaada basımına izin vermediği gibi Kur’anı Kerim basımının ihtiva ettiği siyasî anlamdan dolayı da İran ve Avrupa ülkelerinin bastırdıkları Mushafları da yasaklamıştır. Daha sonra basım tekniklerinin gelişmesi ve Mushaf basmanın sömürgeci ülkelere karşı siyasi önemini iyice fark eden Osmanlı, Kur’anı Kerim’in matbaada basılmasını 1874 yılında serbest bırakmıştır. Kur’an basmanın halifelik makamının sembolü olduğunun farkında olan II. Abdülhamit Hafız Osman hattıyla bastırdığı ve Bahriye Mushafı olarak isimlendirilen Kur’anı Kerim’leri Endonezya’dan Kuzey Afrika’ya kadar tüm İslam coğrafyasındaki Müslümanlara göndermiştir. Dahası II. Abdülhamit, Osmanlı’nın Kur’anı Kerim’leri basmasından sonra Rusya gibi ülkelerin Kur’anı Kerim’in basımı için izin taleplerini bu yetkinin sadece Halifelik makamında olduğunu gerekçe göstererek reddetmiştir. Osmanlı Devleti’nin yıkılmasından sonra, önce 1924’te Mısır, daha sonra ise 1987’de ise Suudi Arabistan, daha önce Osmanlı tarafından basılan Mushafların Resmi Osmani’den farklı olduğunu iddia ederek, kendi Mushaflarını basmışlardır. Günümüzde tüm İslâm ülkelerinde Suud basımı olan Kur’anı Kerim’ler bulunmaktadır” dedi.

Konuşmasının akabinde SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı tarafından Prof. Dr. Necmettin Gökkır’a hediye takdim edildi.

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