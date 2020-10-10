Park halindeki araca çarptı, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti



Ramiz Kaan OKTAR/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)- SAKARYA´nın Adapazarı ilçesinde, hafif ticari araç yol kenarında park halindeki bir minibüse çarpıp kaçtı. Araç sahibi Engin Yanık, aracına çarpıp kaçan kişinin bulunması için yardım istedi.

Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi Karasu Caddesi üzerinde motosiklet tamir atölyesi bulunan Engin Yanık´ın işlerinde kullandığı minibüse dükkanının ön kısmında park halindeyken plakası okunamayan bir hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 3 metre ileri giden minibüsün şanzımanı ve kaportasında hasar meydana gelirken, arkadan çarpan aracın sürücüsü kaza sonrası hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Kazadan 20 dakika sonra minibüsünü almaya gelen Engin Yanık, aracın arka kısmındaki hasarı görünce durumdan şüphelenerek komşusunun dükkanındaki güvenlik kameralarını inceledi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince incelenen görüntüler sonrası kayıplara karışan aracın bulunması için çalışma başlatıldı. Plakanın okunamaması gerekçesiyle aracın bulunamadığını belirten Yanık, kendi aracına zarar veren sürücünün bulunmasını istedi.

Engin Yanık kazanın geçen pazartesi günü akşamı meydana geldiğini belirterek, "Park halinde ve cepte duran aracıma çarpıyorlar. Aracım şu an da pert durumda ve çarpan şahıs bulunamadı. Bütün birimlere bildirdik ama görüntüde plakanın okunmadığını söylüyorlar. Kazadan 1520 dakika sonra aracımı değiştirmek için dükkana geldim. Kamera kayıtlarını açıp baktık. Benim amacım bu arkadaşı bulup görüşmek. Cezası neyse çekmesini istiyorum. En az 15 bin lira masrafımız var. İş kaybımız daha fazla. İşim gereği her gün İstanbul´a gitmem gerekiyor ama maalesef gidemiyorum." dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sakarya / Adapazarı Ramiz Kaan OKTAR

2020-10-10 09:21:46



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