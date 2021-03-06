Motosikletle tatile giden iki arkadaş kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı 

Ramiz Kaan OKTAR/GEYVE (Sakarya), (DHA)- ANTALYA´dan motosikletle tatil için yola çıkan 2 arkadaş, Sakarya´nın Geyve ilçesinde kaza yaptı. Motosikletin bariyerlere çarpması sonucu Uğur Okralı (24) öldü, arkadaşı Serdar Toptaş (24) yaralandı.
Antalya´dan tatil için motosikletle yola çıkan Uğur Okralı ve Serdar Toptaş, bugün saat 08.00 sıralarında D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkiine geldiklerinde kaza yaptı. İstanbul yönüne giden Uğur Okralı yönetimindeki 07 Y 0905 plakalı motosiklet, virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada Uğur Okralı yaşamını yitirdi, arkasındaki Serdar Toptaş ise ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil ekipleri, Serdar Toptaş´ı hastaneye kaldırdı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sakarya / Geyve Ramiz Kaan OKTAR
2021-03-06 11:50:33
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