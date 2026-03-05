Canlı
        Haberler Gündem Sakarya merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

        Sakarya merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

        Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda, internet sitelerinde sahte ikinci el ilanları vererek 29 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları belirlenen 11 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı

        Giriş: 05.03.2026 - 20:02
        4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilişim sistemleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon düzenlendi.

        Yürütülen çalışmalarda, internet ortamında ikinci el alışveriş sitelerinde, cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar ve ofis malzemeleri gibi ürünleri piyasanın çok altında fiyatlarla satışa sundukları ilanlarla ülke genelinde 29 kişiyi milyonlarca lira dolandırdıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda 3 Mart'ta Sakarya merkezli olmak üzere Mersin, Adana ve Gaziantep’te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait 24 fişek, suçta kullanıldığı değerlendirilen üçüncü kişilere ait bankamatik kartları, GSM hatları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

