Sakarya merkezli 4 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 6 tutuklama

İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü eseri 'Liste' ile Londra'da devleşti. Tek kişilik performansı ve tamamı kadınlardan oluşan yaratıcı ekibiyle sahneye dönen Türkay,modern kadının 'Yapılacaklar listesi' arasına sıkışan trajik bir ihmali ve sarsıcı bir yüzleşmeyi seyircilerle bul... Daha Fazla Göster

İnci Türkay, Kanadalı yazar Jennifer Tremblay'in ödüllü eseri 'Liste' ile Londra'da devleşti. Tek kişilik performansı ve tamamı kadınlardan oluşan yaratıcı ekibiyle sahneye dönen Türkay,modern kadının 'Yapılacaklar listesi' arasına sıkışan trajik bir ihmali ve sarsıcı bir yüzleşmeyi seyircilerle buluşturuyor. Daha Az Göster