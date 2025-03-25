Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni siperler bulundu

Mürettep Müfreze Gönüllüleri ve Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği'nin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Haymana Belediyesi iş birliğinde yaptığı çalışmada Sakarya Meydan Muharebesinde görev alan 15 ve 11'inci tümenlere ait yeni siper hatları tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve askeri arşiv kaynaklarından elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen alana tabela asıldı.

Tabelada, "Sakarya Meydan Muharebesinde, Yunan birlikleri karşısında 2 Eylül 1921 tarihinde Çaldağı'ndan çekilmek zorunda kalan 15'inci Tümen ile bu tümenden devralan 11’inci Tümen mensubu şehit ve gazi dedelerimizin bizzat kendi elleriyle kazıp, savunduğu, ter ve kan döktüğü bu siperler, kahraman Mehmetçiğin geri çekildiği son hat olup, buradan geriye adım atılmamıştır" ifadesi yer aldı.

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Sakarya Meydan Muharebesinde, Türk askerinin çekildiği son nokta olarak belirlenen ve 2'nci Viyana kuşatmasında başlayan 238 yıllık geri çekilişin son bulduğu siperlere ayrıca 'Arıkovanı Tepesi Siperleri' yazılı tabela da asıldı.

"ALANIN KORUNMASI İÇİN TANITIMI ÖNEMLİ"

Sakarya Meydan Muharebesi Alanı Şehitlikleri Siperleri Araştırma Koruma ve Eğitim Derneği Başkanı Emekli Albay Serdar Yetim, Arıkovanı Tepesi'nin, dünyanın en uzun süreli olan meydan muharebesinde Mehmetçiğin çekildiği en son hat olduğunu söyleyerek, "Mehmetçik o siperden geriye bir adım daha atmadı. Taş ocakları, madenler, güneş enerji santralleri ve diğer faaliyetler nedeniyle 104 yıl boyunca günümüze kadar gelmiş olan şehit mezarları, siperler ve diğer unsurlar maalesef yok olma aşamasında. Geri dönüşü, telafisi mümkün olmayacak şekilde yok olma tehdidi altında.

Harp sahasının korunması, gelecek nesillere aktarılması maksadıyla, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Park Müdürlüğü, yıllardan beri gönüllüler, STK‘lar, belediyelerimiz çalışmalarını yapmakta. Ancak hem ekonomik nedenler hem diğer nedenlerden dolayı bunlar istenilen seviyeye gelmemiş durumdadır. Bizler de gönüllüler olarak harp sahasını araştırıp, tespitini yapıp bilinmeyenleri ortaya çıkartıp buraların muhafaza altına alınması ve kuşaklara aktarılması için elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz" dedi.