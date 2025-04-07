Sakarya'ya 20 spor sahası yapılacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kısa süre önce açıkladığı spor yatırımları için yeni bir gelişmeyi duyurdu. Alemdar, 10 futbol, 10 voleybol ve basketbol sahasının yapımı için nisan ayı içerisinde ihaleye çıkacaklarını belirterek, gençlere yeni spor tesisleri kazandırmaya devam edeceklerinin ifade etti.

Başkan Alemdar, son Ankara ziyaretinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan gençlik merkezleri, kapalı spor salonları ve spor alanlarını için yatırım desteği aldığını açıklamıştı. 4 ilçeye kapalı spor salonları ve gençlik merkezi projesinin yanı sıra 10 futbol, 10 voleybol ve basketbol sahası ile her ilçede bir spor tesisi kazandırılacak. Ayrıca Sakaryaspor'un altyapısının eğitim gördüğü, binlerce gencin sporla buluştuğu Ekrem Karaberberoğlu Altyapı Tesisleri'nde sentetik çim zeminler yenilenecek.

Sakarya'nın gençlerinin en iyi imkânlarla spor yapması için çalıştıklarını belirten Başkan Yusuf Alemdar, "Sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her platformda belirtiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleri ile Sapanca, Kaynarca, Yenikent ve Erenler'de kapalı spor salonları ve Arifiye'ye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezinin yanı sıra gençlerimizin rahatça spor yapabilecekleri 10 yeni futbol, 10 basketbol ve voleybol sahası kazandırmak için nisan ayında ihaleye çıkıyoruz. Gençlerimize hayırlı olsun" dedi.