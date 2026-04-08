Sakarya’da eşya almak için eve gelen oğlu tarafından ölü olarak bulundu
Sakarya'da 65 yaşındaki Mustafa Demirtaş, evinde oğlu tarafından hareketsiz halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Demirtaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki 3 çocuk babası, eşya almak için eve gelen oğlu tarafından ölü olarak bulundu.
BABASININ EVİNE GELDİ
İHA'daki habere göre olay; Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa Demirtaş'ın (65) oğlu, bazı eşyaları almak üzere babasının ikametine geldi.Mustafa Demirtaş, hayatını kaybetti
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Eve girdiğinde babasını hareketsiz halde bulan oğlu, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Mustafa Demirtaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ İNCELEMENİN ARDINDAN KESİNLEŞECEK
Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından, Demirtaş'ın cansız bedeni Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın kesin ölüm nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacak.
EŞİNİ 6 SENE ÖNCE KAYBETMİŞ
Hayatını kaybeden Demirtaş'ın eşi Safiye Demirtaş'ın yaklaşık 6 yıl önce pandemi döneminde korona virüs sebebiyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.