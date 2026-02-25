Canlı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        Sakarya'da polisin düzenlediği operasyonda 38,43 gram metamfetamin ve hassas terazi ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 18:32
        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’dan Hendek ilçesine uyuşturucu madde getireceğini bilgisine ulaştı.

        Önlem alan polis ekipleri, içerisinde 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan A.T. (38), C.A. (34) ve S.Y. (30) isimli şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 parça halinde toplam 38,43 gram metamfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi. C.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve S.Y. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Fotoğraf: DHA

