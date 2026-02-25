Sakarya’da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

25 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 25 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Kazada evli ve bir çocuk babası olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu* Rekabet Kurulu, okul ücretleri ile okulların yan ürün ve hizmetlerinde yapılan fiyat artışlarıyla ilgili önaraştırmasını tamamladı. 19 özel okul hakkında soruşturma açılmasına karar verdi* ABD Başkanı Trump ulusa seslendi: İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim* 'Avrupa Fatihi' Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında bu akşam İtalya devi Juventus'a konuk oluyor* Ünlü isimler, Balıkesir'de düşen F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için paylaşımda bulundu