        Sakaryaspor: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Sakaryaspor: 0 - Manisa FK: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Manisa FK, konuk olduğu Sakaryaspor'u 2-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 26.12.2025 - 22:16
        Manisa FK deplasmanda galip!
        Trendyol 1. Lig'in 19. hafta açılış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

        Stat: Yeni Sakarya Atatürk

        Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Harun Terin, Orhan Aydın Duran

        Sakaryaspor: Szumski, Zwolinski (Dk. 80 Kobiljar), Yedder (Dk. 46 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 17 Oğuzhan Açıl), Serkan Yavuz (Dk. 80 Alparslan Demir), Salih Dursun, Kolovetsios, Burak Altınparmak, Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan

        Manisa FK: Vedat Karakuş, Yusuf Talum, Diony, Lindseth (Dk. 90+2 Ahmet Şen), Adekanye (Dk. 78 Cissokho), Ada İbik, Benrahou (Dk. 90+2 Osman Kahraman), Yasin Güreler, Burak Süleyman (Dk. 70 Muhammed Enes Kiprit), Ayberk Karapo (Dk. 46 Umut Erdem), Toure

        Goller: Dk. 3 Ada İbik, Dk. 68 Burak Süleyman (Manisa FK)

        Kırmızı Kart: Dk. 15 Salih Dursun (Sakaryaspor)

        Sarı Kartlar: Dk. 15 Vukovic, Dk. 81 Eren Erdoğan, Dk. 86 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 39 Ayberk Karapo, Dk. 45+2 Adekanye, Dk. 85 Muhammed Enes Kiprit (Manisa FK)

