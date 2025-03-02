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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sakaryaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Sakaryaspor: 1 - Fatih Karagümrük: 3 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Sakaryaspor'u 3-1 mağlup etti. 2. Yarıda Wesley (2) ve Atakan Çankaya'nın golleriyle 1-0'dan geri dönen Fatih Karagümrük, puanını 49'a yükseltti. Sakaryaspor ise haftayı 35 puanla kapattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 22:45 Güncelleme: 02.03.2025 - 22:45
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        Fatih Karagümrük 2. yarıda geriden geldi!
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        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Fatih Karagümrük oldu.

        Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 60 ve 90+5. dakikalarda Wesley, 72'de Atakan Çankaya attı. Ev sahibinin tek golünü ise 24. dakikada Mendy Mamadou kaydetti.

        Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 49'a yükseltirken, Sakaryaspor ise 35 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Sakaryaspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Fatih Karagümrük, evinde Bandırmaspor'u ağırlayacak.

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