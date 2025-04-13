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        Sakaryaspor: 1 - Pendikspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor sahasında Pendikspor'u ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 17:25 Güncelleme: 13.04.2025 - 17:25
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        Sakaryaspor tek attı 3 aldı!
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        Trendyol 1'inci Lig'in 34'üncü haftasında Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'u 1-0 mağlup etti.

        5'inci dakikada Pendikspor etkili geldi. Eze savunma arkasına atılan topta Kahraman Demirtaş ile girdiği ikili mücadeleyi kazanarak şutunu çekti. Onun şutunda kaleci Szumski tuttuğu köşede topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

        20'nci dakikada Sakaryaspor'un sağ kanattan etkili geldiği atakta ceza sahası içerisinde yapılan ortaya ayağını uzatan Ozegovic, topu ağlara gönderemedi.

        İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

        62'nci dakikada Sakaryaspor 1-0 öne geçti. Emre Demir'in ceza sahası dışından çektiği şut, kaleci Emre Koyuncu'nun elinden kaçarak ağlarla buluştu: 1-0

        90+6'ncı dakikada ceza sahasında yerde kalan Pendiksporlu oyuncu Alpaslan Öztürk penaltı bekledi. Ancak öncesinde hakem Yusuf Ziya Gündüz ofsayt kararı verdi.

        Karşılaşma bu sonuçla tamamlarken, Sakaryaspor puanını 45'e çıkarırken, Pendikspor ise 45 puanda kaldı.

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