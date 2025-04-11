Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı, aramızdan ayrılışının 21’inci yılında törenle anıldı. Törende, Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2025 yılının makale ödülü kazananları da açıklandı. 10 Nisan 2025 tarihinde Sabancı Center’da düzenlenen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene; İstanbul Valisi Davut Gül, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Leblebici ile yabancı misyon temsilcileri, akademi çevrelerinden temsilciler, iş, sanat, medya ve cemiyet dünyasının önde gelenleri, Sabancı Ailesi ve çok sayıda konuk katıldı.

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Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada; vizyonu, değerli fikirleri ve liderliğiyle Sabancı Topluluğu’nun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Sakıp Sabancı’nın, eğitime, bilime ve toplumsal gelişime çok önem verdiğini vurguladı. Güler Sabancı şunları söyledi: “Sakıp Sabancı, Türkiye’nin kalkınmasının nitelikli eğitim ve özgür düşünen donanımlı bireylerin katkısıyla olacağına inanıyordu. Eğitimi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda toplumların aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayan en güçlü araç olarak görüyordu. Ülkesine bağlı, birlik ve beraberliğe çok önem veren biri olarak Türkiye’nin hak ettiği gibi muasır medeniyetler hedefine ilerlemesi için büyük emek verdi. Onu, çalışmaktan ve üretmekten hiçbir şey alıkoyamadı. Fikirleri, değerleri bizlerin yoluna hep ışık oldu.”

BİLİMİN IŞIĞINDA ÇALIŞMAYA DEVAM Sakıp Sabancı’yı vasiyeti doğrultusunda, topluma fayda sağlayan bilimsel araştırmalara destek vererek andıklarını ifade eden Güler Sabancı, “Sabancı Üniversitesi’nin kuruluş aşamasındaki ortak hayallerimiz arasında; yalnızca bilgiyi aktaran değil, aynı zamanda üreten, sorgulayan, araştıran ve meselelere çözüm öneren saygın bir kurum olması vardı. Bugün, geride bıraktığımız 25 yılda, ortak hayallerimizin gerçekleşmiş olduğunun gururunu ve çok daha iyisini yapabilecek olmanın inancını yaşıyoruz. Sabancı Üniversitesi, bilimde ve toplum üzerinde dönüştürücü etkileri olan öncü konumunu vurgulayan çalışmalara imza atıyor. “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek” felsefemizle çalışmalarımıza bilimin ışığında tüm gücümüzle devam ediyoruz. Disiplinlerarası eğitim yaklaşımımızla küresel ölçekte rekabetçi, katılımcı ve topluma katkı sağlayan bir üniversite olmayı sürdürüyoruz. Sabancı Üniversitesi, kurulduğu günden bu yana, kıymetli akademisyen ve araştırmacıların yayımladığı 9 bini aşan bilimsel yayın; akademi-sanayi iş birliklerinde ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttüğü çok sayıda proje ve 19 bine yakın lisans mezunuyla genç ve itibarlı bir kurum olarak ilerleyişine devam ediyor” dedi.

REKLAM YENİLİKÇİ ÇALIŞMALARI TEŞVİK EDİYOR Türkiye’de sosyal bilimler alanında uluslararası çapta verilen ilk ve tek ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri için Merhum Sakıp Sabancı’nın vasiyetinde ayrı bir fon oluşturulduğunu dile getiren Güler Sabancı, “Bu fon, sosyal bilimler alanında genç akademisyenleri ve araştırmaları destekliyor, özgün ve yenilikçi çalışmalar yapılmasını teşvik ediyor. Ödül programının başlangıcından bugüne, başvuru alınan 40 ülkeden 600’den fazla makale, değerli jüri başkanlarımız ve üyelerimiz tarafından dikkatlice incelendi. Ekonomiden sosyolojiye, Türk ve İslam sanatından Türkiye tarihine kadar, farklı birçok alanda genç araştırmacılar ve alanında dünya çapında tanınan bilim insanları desteklendi. Bilimin ve düşüncenin sınırlarını genişleten, geleceğe yön veren araştırmaların ödüllendirilmesi, Sabancı Üniversitesi’nin özgür akademik düşünceye verdiği değerin de bir göstergesidir” diye konuştu. REKLAM SINIRLAR ÖTESİ YÖNETİŞİMİ YENİDEN DÜŞÜNMEK Güler Sabancı, ödül programının bu yılki teması olan “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” konusunda, “Yaşadığımız çağda değişimin her zamankinden daha hızlı gerçekleştiğini, değerlerin yeniden şekillendiği gözlemliyoruz. Bilim, siyaset, ekonomi, kültür ve toplumsal yapılar dönüşüm geçirirken hangi değerleri korumamız, hangilerini yeniden düşünmemiz gerektiği sorusu önem taşıyor” dedi. Ödül programının 2026 yılı için belirlenen araştırma konusunu da açıklayan Sabancı, şu ifadeleri kullandı: “Ulu Önder Atatürk’ün ‘Dünyada her şey için; maddiyat için, maneviyat için, hayat için, en hakiki mürşit ilimdir, fendir’, sözünün verdiği ilhamla temelleri bilim ve akıl üzerine inşa edilmiş Cumhuriyet mirasımıza sahip çıkıyor, bilimin ışığında yılmadan çok çalışmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, 2026 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri konusunu, “Sınırlar Ötesi Yönetişimi Yeniden Düşünmek” olarak belirledik. Ödüle başvuracak, araştırmalarıyla özgün ve yenilikçi çalışmalara ilham olacak genç bilim insanlarına şimdiden başarılar dilerim.”

REKLAM WENDY BROWN'A ÖDÜL 2025 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne bu yıl Institute Advanced Study’de UPS Foundation Kürsüsü Profesörü, akademisyen, siyaset teorisyeni ve toplumsal kuramcı Wendy Brown layık görüldü. Wendy Brown törende yaptığı konuşmada, “Bu ödül için Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'ne derin teşekkürlerimi sunuyorum. Sakıp Sabancı, gelişen bir demokrasi için açık entelektüel sorgulamayı ve vatandaşların eğitimle gelişimini anlamış ve bunları cömertçe desteklemiş bir insandı. Sabancı Araştırma Ödülleri ve Sabancı Üniversitesi bu değerleri korumak ve yüceltmek için çaba gösteriyor. Ödül kapsamında onurlandırılanlardan biri olmaktan gurur duyuyorum” dedi. Ödül programının bu yılki temasına da değinen Brown sözlerine şöyle devam etti: “Değerlerin insan yapımı olduğu gerçeğiyle yüzleşmeliyiz. Anlamı yaratanlar bizleriz. Değerleri keşfetmeyiz, ancak değerlere karar verir ve onları onaylarız. Değerlerin insan yapımı olmaları hiçbir şekilde önemlerini azaltmaz. Değerler insan özgürlüğünün temelidir. Sakıp Sabancı değerlerin değerini ve bunları geliştirmede eğitimin değerini biliyordu. Bu anlayış, Sakıp Sabancı Araştırma Ödülleri’nde ve adını verdiği Sabancı Üniversitesi’nin niteliklerinde somutlaşıyor. Böyle kurumları korumak bize düşüyor. Bu kurumlar kelimenin tam anlamıyla yaşamdaki demokrasinin geleceğini barındırıyorlar.”