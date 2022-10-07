Getty Images Şakir Özkan Torunlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı büyükelçiler kararnamesiyle İsrail büyükelçiliğine Şakir Özkan Torunlar atandı.

Türkiye ve İsrail arasında normalleşme sürecinin en önemli adımlarından biri Ağustos ayında atılmış ve dört yıl aradan sonra karşılıklı büyükelçi atama kararı açıklanmıştı.

Kararın ardından Eylül ayında İsrail, Ankara büyükelçisi olarak maslahatgüzarlık görevini yürüten Irit Lillian’ın atandığını açıkladı.

İki ülke arasındaki ilişkiler 2018’den bu yana maslahatgüzar düzeyinde yürütülüyordu.

Şakir Özkan Torunlar kimdir?

Şakir Özkan Torunlar, 2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu ve Filistin Büyükelçiliği görevlerini yürütmüştü.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduktan sonra 1983 yılında Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlayan Torunlar, Ortadoğu Genel Müdür Yardımcısı ve Güvenlik İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2014 yılından sonra Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler (Güney Asya) Genel Müdürü oldu.

Daha önce Bangladeş Büyükelçiliği ve Hindistan Büyükelçiliği yaptı.

Torunlar Dış Politika Danışma Kurulu üyesi.