"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi mahkeme kararıyla durduruldu

Gazeteci Enver Aysever'in sosyal medya hesabından aktardığına göre, aileden yapılan açıklamada, "Büyükdedemiz Şakir Paşa ve dedemiz Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın ve ailemizin itibarı ve şerefine ağır bir saldırı niteliğinde olan, senaryo adı altında gerçeğe aykırı ve haksız şekilde dedelerimize itibar suikastına dönüşen dizi ile ilgili olarak, açtığımız davada Sayın İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesi dizinin mevcut bölümlerinin yayınının durdurulmasına, yeni bölümlerin çekimlerinin ve yayınının durdurulmasına karar verilmiştir" denildi.

Edinilen bilgilere göre dizinin yapımcıları mahkemenin durdurma kararına pazartesi günü itiraz edecek.

Dizinin çekimlerine daha önce de sette meydana gelen yangın nedeniyle ara verilmişti.