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        Haberler Bilgi Magazin Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar final mi, sezon finali mi yapıyor? Now dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni sezon var mı, ne zaman?

        Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar final mi, sezon finali mi yapıyor? Şakir Paşa Ailesi yeni sezon var mı, ne zaman?

        Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizilerden final ve sezon finali haberleri gelmeye başlarken yönetmenliğini Bahadır Karataş'ın üstlendiği yapımın akıbeti merak ediliyor. Bu sebeple ''Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar final mi yapıyor, sezon finali mi?'' soruları yanıt arıyor. Öte yandan Now TV yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar final mi, sezon finali mi yapıyor, yeni sezon var mı, ne zaman? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 11.05.2025 - 14:57
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        Yaz sezonu için geri sayım başlarken birçok dizi sezon arasına giriyor. Bazı diziler ise final yaparak ekranlara veda ediyor. Bu sebeple ‘’11 Mayıs bugün Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar final mi yapıyor, bitiyor mu?’’ sorusu yanıt arıyor. Her hafta Pazar günleri Now TV ekranlarında yayınlanan dizinin sıkı takipçileri araştırmalara hız kazandırdı. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finali mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar yeni sezon var mı, ne zaman? İşte detaylar…

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

        Now TV ekranlarında yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin final yapıp yapmayacağı ile ilgili araştırmalar sıklaştı. Konuyla ilgili yapıma ve kanalın yayın akışına dönüldü.

        Kadrosunda Vahide Perçin, Fırat Tanış, Devrim Yakut, Cem Yiğit Üzümoğlu, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimlerin yer aldığı dizi final yapmayacak.

        Senaryosunu Hande Altaylı’nın kaleme aldığı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, sezon finali le ekran macerasına ara verecek. Buna göre hikaye, yeni sezonda devam edecek. Peki, yeni sezon ne zaman?

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

        Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon finali tarihi belli oldu.

        Yapımcılığını Fatih Aksoy’un üstlendiği dizi, 11 Mayıs Pazar akşamı yayınlanacak olan 15. bölümü ile ekran macerasına ara verecek.

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR YENİ SEZON NE ZAMAN?

        Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar sezon arası verirken dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.

        Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi dizinin yeni sezonunun Eylül veya Ekim ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

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        ŞAKİR PAŞA AİLESİ: MUCİZELER VE SKANDALLAR 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Asım, Rozali’yle evlenmeye karar verdiğini açıklayınca köşk bir anda karışır. Bu evliliğe en büyük itiraz İsmet’ten gelince ortalık iyice gerilir.

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        Köşkteki bütün kadınlar Rozali’den kurtulmanın yolunu ararken, Cevat ise ailede Asım’ın tek destekçisi olur. Fakat onun da asıl niyeti şüphelendiği gerçekleri ortaya çıkarmaktır.

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