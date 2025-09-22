Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Suat Uğurlu Barajı onarımı işi muhtevasında bulunan dolusavak kapaklarının kumlama ve boyamasının yapılması, dolusavak kapak kontrol ünitelerinin makaralarının ve contalarının değişimi işlerinin yapılması için çalışma başlatıldı.