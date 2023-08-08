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        Haberler Futbol Süper Lig Gaziantep FK Salem M'Bakata Gaziantep FK'da - Gaziantep FK Haberleri

        Salem M'Bakata Gaziantep FK'da

        Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen sağ bek Salem M'Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2023 - 19:35
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        Salem M'Bakata Gaziantep FK'da
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        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Trendyol Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü, savunmanın sağına takviye yaptı. Gaziantep ekibi, son olarak Yunanistan'ın Aris takımında forma giyen Fransız sağ bek Salem M'Bakata ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

        Transfer ile ilgili Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Yunanistan'ın Aris kulübünde forma giyen başarılı sağ bek oyuncusu Salem M'Bakata ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Salem M'Bakata'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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