Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Salih Kalyoncu tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında yaklaşık yirmi yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır. İşte Salih Kalyon'un hayatına dair merak edilenler...
SALİH KALYON KİMDİR?
Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Ortaöğretim mezunu olan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu, BKM oyuncuları gibi topluluklarda sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik'le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır.
Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında yirmi yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkında bir soru üzerine '' Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul'a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları seyrederdim. Her izlediğimde de halime şükredip, geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü.'' demiştir.
Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un eşi İnce Kalyon , 1 aydır tedavi gördüğü Bodrum'daki hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşındaki oyuncunun eşi yaklaşık bir ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşından kaynaklı olan genel durum bozukluluğu olduğu öğrenilen İnce Kalyon üç hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. Bir aydır ise yaşam mücadelesi veren İnci Kalyon, hayatını kaybetti.
SALİH KALYON'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI
- Bana Birşeyler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM - 2002
- Sen Hiç Ateşböceği Gördünmü ? : Yılmaz Erdoğan - BKM - 1998
- Bir Şeftali Bin Şeftali : (Behrengi) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
- Aladağlı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
- Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
- Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
- Birinci Kurtuluştan (Ergin Orbey) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970
- Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970
- Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970
- Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1969
- Simavnalı Şeyh Behreddin : (Orhan Asena) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968
- Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968
- Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Mayın (OYUN) : (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
- Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Arturo- Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
- Sultan Gelin : Çahit Atay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
- Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
- Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı : Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu - 2011
SALİH KALYON'UN FİLMOGRAFİSİ
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
|1977
|Güneşli Bataklık
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|1980
|Talihli Amele
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|1982
|Arkadaşım
|Turgut Özatay (Seslendirmesi)
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|1985
|Çıplak Vatandaş
|Mahalleli
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|Bir Avuç Cennet
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|Züğürt Ağa
|Can Kolukısa (Seslendirmesi)
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|1986
|Merdoğlu Ömer Bey
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|1991
|Gizli Yüz
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|Uzlaşma
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|Menekşe Koyu
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|1992
|Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri
|Sarhoş 1
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|2000
|Vizontele
|Casim
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|2002
|Gönderilmemiş Mektuplar
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|2003
|Vizontele Tuuba
|Casim
|
|2005
|Organize İşler
|Cemil
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|2006
|Çinliler Geliyor
|Koreli
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|2007
|Beyaz Melek
|Hacı
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|2008
|Süper Ajan K9
|General
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|2009
|Adab-ı Muaşeret
|Nurettin Dedik
|
|Eyvah Eyvah
|Halil Dede
|
|2010
|New Yorkta Beş Minare
|Polis Komiseri
|
|2011
|Eyvah Eyvah 2
|Halil Dede
|7 Ocak 2011 (Türkiye)
|2011
|Sümela'nın Şifresi: Temel
|İmam Necati
|16 Aralık 2011 (Türkiye)
|2012
|El Yazısı
|Tuzsuz
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|2012
|Diğer Yol-Bir Trabzon Filmi
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|2012
|Moskova'nın Şifresi: Temel
|İmam Necati Sözer
|
|2013
|Kelebeğin Rüyası
|Battal
|
|2014
|Eyvah Eyvah 3
|Halil Dede
|2014
|The Water Dwiner
|Dr Ibrahim
|
|2015
|Güvercin Uçuverdi
|Sezai Taşkın
|
|2015
|Piyasadan Büyük Alacağımız Var
|Savaş
|
|2017
|Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel
|Necati Hoca