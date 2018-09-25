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Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon kaç yaşında, nereli?
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Salih Kalyon kimdir? Salih Kalyon kaç yaşında, nereli?

Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un acı günü. Salih Kalyon eşi İnci Kalyon vefat etti. Ekranların sevilen yüzü olan Salih Kalyon kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Salih Kalyon ile ilgili merak edilenler, yer aldığı projelerle haberimizde. İşte detaylar...

25.09.2018 - 10:00 | Güncelleme:

Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Salih Kalyoncu tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında yaklaşık yirmi yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır.  İşte Salih Kalyon'un hayatına dair merak edilenler...

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Ortaöğretim mezunu olan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu, BKM oyuncuları gibi topluluklarda sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik'le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır. 

Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında yirmi yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkında bir soru üzerine '' Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul'a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları seyrederdim. Her izlediğimde de halime şükredip, geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü.'' demiştir. 

Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un eşi İnce Kalyon , 1 aydır tedavi gördüğü Bodrum'daki hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşındaki oyuncunun eşi yaklaşık bir ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşından kaynaklı olan genel durum bozukluluğu olduğu öğrenilen İnce Kalyon üç hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. Bir aydır ise yaşam mücadelesi veren İnci Kalyon, hayatını kaybetti. 

SALİH KALYON'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

  • Bana Birşeyler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM - 2002
  • Sen Hiç Ateşböceği Gördünmü ? : Yılmaz Erdoğan - BKM - 1998
  • Bir Şeftali Bin Şeftali : (Behrengi) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
  • Aladağlı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975
  • Dimitrof : Hedda Zinner  - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
  • Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974
  • Birinci Kurtuluştan (Ergin Orbey) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970
  • Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970
  • Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970
  • Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) - Ankara Sanat Tiyatrosu  - 1969
  • Simavnalı Şeyh Behreddin : (Orhan Asena) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968
  • Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968
  • Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
  • Mayın (OYUN) : (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
  • Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
  • Arturo- Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965
  • Sultan Gelin : Çahit Atay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
  • Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964
  • Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı  : Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu - 2011

SALİH KALYON'UN FİLMOGRAFİSİ

1977 Güneşli Bataklık    
1980 Talihli Amele    
1982 Arkadaşım Turgut Özatay (Seslendirmesi)  
1985 Çıplak Vatandaş Mahalleli  
Bir Avuç Cennet     
Züğürt Ağa Can Kolukısa (Seslendirmesi)  
1986 Merdoğlu Ömer Bey    
1991 Gizli Yüz    
Uzlaşma    
Menekşe Koyu    
1992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri Sarhoş 1  
2000 Vizontele Casim  
2002 Gönderilmemiş Mektuplar    
2003 Vizontele Tuuba Casim  
2005 Organize İşler  Cemil  
2006 Çinliler Geliyor Koreli  
2007 Beyaz Melek Hacı  
2008 Süper Ajan K9 General  
2009 Adab-ı Muaşeret Nurettin Dedik  
Eyvah Eyvah Halil Dede  
2010 New Yorkta Beş Minare Polis Komiseri  
2011 Eyvah Eyvah 2  Halil Dede 7 Ocak 2011 (Türkiye)
2011 Sümela'nın Şifresi: Temel İmam Necati 16 Aralık 2011 (Türkiye)
2012 El Yazısı Tuzsuz  
2012 Diğer Yol-Bir Trabzon Filmi    
2012 Moskova'nın Şifresi: Temel İmam Necati Sözer  
2013 Kelebeğin Rüyası Battal  
2014 Eyvah Eyvah 3 Halil Dede
2014 The Water Dwiner Dr Ibrahim  
2015 Güvercin Uçuverdi Sezai Taşkın  
2015 Piyasadan Büyük Alacağımız Var Savaş  
2017 Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel Necati Hoca
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YORUMLAR 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Ezel yazılmamış, yakışıklı serdar
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