Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Salih Kalyoncu tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında yaklaşık yirmi yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır. İşte Salih Kalyon'un hayatına dair merak edilenler...

SALİH KALYON KİMDİR?

Salih Kalyon, 2 Şubat 1946'da Ağrı'da doğmuştur. Ortaöğretim mezunu olan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu, BKM oyuncuları gibi topluluklarda sinema filmlerinde ve dizilerde oynamaktadır. Tolga Çevik'le birlikte Komedi Dükkanı adlı eğlence programında rol almış, daha sonra başka projeler nedeniyle bu programdan ayrılmıştır.

Tiyatro yapmaya 1964 yılında başlamış, kariyerinin başında yirmi yıl kadar çocuk oyunları yazmış, yönetmiş ve oynamıştır. Verdiği bir röportajda sinema filmlerinde fazla rol almaması hakkında bir soru üzerine '' Ben 1964 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladım, yani 44 yıl önce. Tiyatro oyuncusu olarak İstanbul'a geldiğim zaman, sinema yapma aşkıyla hep setlere gider, uzaktan çalışmaları seyrederdim. Her izlediğimde de halime şükredip, geri dönerdim. Setlere gittiğim zaman hayalini kurduğum sinemanın o sinema olmadığını gördüm çünkü.'' demiştir.

Ünlü oyuncu Salih Kalyon'un eşi İnce Kalyon , 1 aydır tedavi gördüğü Bodrum'daki hastanede hayatını kaybetti. 72 yaşındaki oyuncunun eşi yaklaşık bir ay önce özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Yaşından kaynaklı olan genel durum bozukluluğu olduğu öğrenilen İnce Kalyon üç hafta önce yoğum bakıma alınmıştı. Bir aydır ise yaşam mücadelesi veren İnci Kalyon, hayatını kaybetti.

SALİH KALYON'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Bana Birşeyler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM - 2002

Sen Hiç Ateşböceği Gördünmü ? : Yılmaz Erdoğan - BKM - 1998

Bir Şeftali Bin Şeftali : (Behrengi) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Aladağlı Mino : (Ömer Polat) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1975

Dimitrof : Hedda Zinner - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Ana : (Maksim Gorki) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1974

Birinci Kurtuluştan (Ergin Orbey) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970

Nafile Dünya (Oktay Arayıcı) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970

Tozlu Çizmeler : (İsmet Küntay) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1970

Sınırdaki Ev : (Slawomir Mrozek) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1969

Simavnalı Şeyh Behreddin : (Orhan Asena) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968

Eskici Dükkanı : (Orhan Kemal) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1968

Durand Bulvarı : (Armand Salcrou) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Mayın (OYUN) : (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Keloğlan : Birkan Özdemir - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Arturo- Ui'nin Önlenebilir Tırmanışı : Bertolt Brecht - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Sultan Gelin : Çahit Atay - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

Ayak Bacak Fabrikası : Sermet Çağan - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

Atçalı Kel Mehmet Efe İsyanı : Ege Üniversitesi Türk Halk Dansları Topluluğu - 2011

SALİH KALYON'UN FİLMOGRAFİSİ

1977 Güneşli Bataklık 1980 Talihli Amele 1982 Arkadaşım Turgut Özatay (Seslendirmesi) 1985 Çıplak Vatandaş Mahalleli Bir Avuç Cennet Züğürt Ağa Can Kolukısa (Seslendirmesi) 1986 Merdoğlu Ömer Bey 1991 Gizli Yüz Uzlaşma Menekşe Koyu 1992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri Sarhoş 1 2000 Vizontele Casim 2002 Gönderilmemiş Mektuplar 2003 Vizontele Tuuba Casim 2005 Organize İşler Cemil 2006 Çinliler Geliyor Koreli 2007 Beyaz Melek Hacı 2008 Süper Ajan K9 General 2009 Adab-ı Muaşeret Nurettin Dedik Eyvah Eyvah Halil Dede 2010 New Yorkta Beş Minare Polis Komiseri 2011 Eyvah Eyvah 2 Halil Dede 7 Ocak 2011 (Türkiye) 2011 Sümela'nın Şifresi: Temel İmam Necati 16 Aralık 2011 (Türkiye) 2012 El Yazısı Tuzsuz 2012 Diğer Yol-Bir Trabzon Filmi 2012 Moskova'nın Şifresi: Temel İmam Necati Sözer 2013 Kelebeğin Rüyası Battal 2014 Eyvah Eyvah 3 Halil Dede 2014 The Water Dwiner Dr Ibrahim 2015 Güvercin Uçuverdi Sezai Taşkın 2015 Piyasadan Büyük Alacağımız Var Savaş 2017 Sümela'nın Şifresi 3 : Cünyor Temel Necati Hoca

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