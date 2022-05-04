Köln'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve A Milli Takıma davet edilen Salih Özcan için transfer iddiaları ortaya atılmaya başlandı. Alman basınında yer alan haberlere göre Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Borussia Dortmund milli futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor. Köln ile 2023 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Salih Özcan'a Dortmund dışında Avrupa'nın diğer büyük liglerinden de ilgi olduğu öğrenildi. Salih Özcan'ın da Köln'ün ardından kariyerine Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren bir takımda devam etmek istediği biliniyor. Salih Özcan ise transfer söylentileri için şimdilik takımının başarısından başka bir şey düşünmediğini ifade etti. Köln ile 1 yıllık daha sözleşmesi olduğunu belirten milli futbolcu, şu andaki önceliğinin takımının başarısı olduğunu dile getirdi. Milli futbolcu hakkında çıkan transfer haberlerinin ardından Alman basını Köln'ün bu sabah gerçekleştirdiği antrenmana büyük ilgi gösterdi.

TEKNİK DİREKTÖR KELLER VE TARAFTARLAR KALMASINI İSTİYOR

Öte yandan Köln Sportif Direktörü Christian Keller, gelecek sezon için transferde yüksek ücretler ödemeyip, genç oyuncularla yola devam etmeyi planlıyor. Bununla birlikte Keller'in Salih Özcan'ı takımda nasıl tutabileceği de Alman basının tartışılmaya başlandı. Bu sezon gösterdiği performansla Modeste ile birlikte takımın en iyi iki oyuncusu olarak görülen Salih Özcan'ın Bundesliga'da haftanın 11'ine girebilen tek Köln oyuncusu olmasına dikkat çekildi. Ligde 6'ncı sırada yer alan ve Avrupa kupalarına katılabilmek için mücadele eden Köln'de teknik direktör Steffen Baumgart ve taraftarlar ise Salih Özcan'ın takımda kalmasını istiyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞANSI DEVAM EDİYOR

Salih Özcan'ın formasını giydiği Köln bu sezon oynadığı 32 maçta topladığı 52 puanla 6'ncı sırada yer aldı. Köln, Şampiyonlar Ligi sıralamasındaki Freiburg'un 3, Avrupa Ligi sıralamasındaki Leipzig'in ise 2 puan gerisinde yer alıyor.