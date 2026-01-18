Habertürk
        Salih Özcan'dan açıklama: Talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir! - Futbol Haberleri

        Salih Özcan'dan açıklama: Talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir!

        Borussia Dortmund forması giyen ve Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Salih Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.01.2026 - 17:23 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:23
        "Talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir!"
        Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

        Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen ancak beklentileri nedeniyle siyah-beyazlıların vazgeçtiği haberleri gündeme gelen milli futbolcu, söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Salih Özcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

        "Şahsım hakkında özellikle son günlerde Türk Futbol Medyasında yazılan ve doğru olmayan haberler hakkında açıklama yapmak istiyorum.

        Ne yazık ki, medyada gerçekliği yansıtmayan ve talep etmediğim rakamlardan bahsedilmiştir.

        Hatırlatmak isterim ki, Borussia Dortmund Kulübü'nün sözleşmeli futbolcusu olarak halihazırda profesyonel kariyerime devam ediyorum.

        Mevcut durumda, Milli Takımımızla birlikte, son üç senedir olduğu gibi kulübümün başarısı için çabalamaya devam edeceğim.

        Bu konunun burada kapatılması dileğiyle, şahsım harici yapılan hiçbir açıklamayı dikkate almamanızı rica ederim.

        Türk Futbol Kamuoyuna saygı ve sevgilerimle."

