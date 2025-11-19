Salih Özcan, milli takımda siftah yaptı
Milli futbolcu Salih Özcan, İspanya karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk golünü kaydetti.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, İspanya’ya konuk olurken, ay-yıldızlıların ikinci golü Salih Özcan’dan geldi.
Müsabakanın 54. dakikasında Salih’in ceza yayından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve milliler 2-1 öne geçti.
İspanya karşılaşmasıyla A Milli Takım’daki 27. maçına çıkan Salih Özcan, ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Maça 11’de başlayan Özcan, 78. dakikada yerini Atakan Karazor’a bıraktı.