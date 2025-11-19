Habertürk
        Salih Özcan, milli takımda siftah yaptı - Futbol Haberleri

        Salih Özcan, milli takımda siftah yaptı

        Milli futbolcu Salih Özcan, İspanya karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı'ndaki ilk golünü kaydetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 01:08 Güncelleme: 19.11.2025 - 01:08
        Salih Özcan, milli takımda siftah yaptı!
        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 6. ve son maçında A Milli Futbol Takımı, İspanya’ya konuk olurken, ay-yıldızlıların ikinci golü Salih Özcan’dan geldi.

        Müsabakanın 54. dakikasında Salih’in ceza yayından gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve milliler 2-1 öne geçti.

        İspanya karşılaşmasıyla A Milli Takım’daki 27. maçına çıkan Salih Özcan, ilk kez rakip fileleri havalandırdı.

        Maça 11’de başlayan Özcan, 78. dakikada yerini Atakan Karazor’a bıraktı.

