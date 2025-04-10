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        Haberler Objektife Takılanlar Salih Uçan'ın yürüyüş günü - Magazin haberleri

        Salih Uçan'ın yürüyüş günü

        Beşiktaş'ta forma giyen futbolcu Salih Uçan, Bebek'te görüntülendi. Yürüyüşe çıkan Uçan, gazetecileri fark edince "İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar" diyerek selam verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2025 - 09:58 Güncelleme: 10.04.2025 - 09:58
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        Ünlü futbolcu yürüyüşte
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Beşiktaşlı futbolcu Salih Uçan, Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı.

        Salih Uçan, basın mensuplarını fark edince; "İyi günler, kolay gelsin arkadaşlar" diyerek selam verdi. Uçan, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı kısa bir yürüyüşün ardından oradan ayrıldı.

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        #Salih Uçan
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