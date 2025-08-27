Habertürk
        Salonlara neşe getirdi

        Bir dönemin en unutulmaz kahramanlarından 'Heidi', yeni animasyon filmiyle sinemalarda gösterime girdi

        Giriş: 27.08.2025 - 14:04 Güncelleme: 27.08.2025 - 14:04
        Salonlara neşe getirdi
        Bir dönemin en unutulmaz kahramanlarından 'Heidi', yeni animasyon filmiyle sinemalarda izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! İlk günden itibaren büyük ilgi gören 'Heidi', sinema salonlarına neşe taşıdı.

        Johanna Spyri’nin 50’den fazla dilde 50 milyondan fazla satan kitapları ve 120’den fazla ülkede yayınlanan hikâyeleriyle kuşaklar boyunca kalplere dokunan 'Heidi', bu kez beyazperdede doğa sevgisi, hayvan sevgisi ve dostluk üzerine sıcacık mesajlarını eğlenceli bir yolculukla izleyicilere ulaştırıyor.

        'Heidi’yi izlemeye gelen minik izleyiciler, sinemalarda, sınırlı sayıda bulunan sticker hediyelerini gişelerden alarak film keyfini evlerine taşıyor.

        #heidi
