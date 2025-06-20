Salt Araştırma’da Romano Arşivi çevrimiçi erişime açıldı

Salt, İzmirli Levanten Romano ailesinin fotoğraf arşivini çevrimiçi erişime açtı. Fernando Romano’nun İzmir ve İstanbul’un yanı sıra Fransa, İsviçre ve Yunanistan’a yaptığı seyahatlerde çektiği fotoğraflardan oluşan koleksiyon, 1950’lerden 1980’lere Levanten bir ailenin yaşamından kesitler ile dönemin deniz acentelerinin faaliyetlerine ilişkin ipuçları sunar. Koleksiyonu incelemek için: archives.saltresearch.org.

Karşıyaka’da (İzmir) doğan, Fernande ve Jozef Romano’nun oğlu Fernando (1923–2011), İzmir Saint Joseph Lisesi ve Fransa’daki üniversite eğitiminin ardından mezunu olduğu okulda öğretmenlik yapar. Kısa bir süre babasının deniz taşımacılığı şirketinde çalıştıktan sonra Alex Dabcovitch’in şirketinin İzmir acentesinde işe girer. 1957’den 1964’e İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği’nin genel sekreterliğini de üstlenir. 1964’te eşi Rita (1922–2017) ve iki oğlu Alain (1949–1999) ve Jojo (1956–1976) ile İstanbul’a taşınır; Galata Rıhtımı’nda bulunan Dabkoviç Deniz Acentalığı Nakliyat Şirketi’nde çalışmaya başlar. Önce Şişli, ardından Yeşilköy’e yerleşen Fernando, 1982’de Besi–Dabcovich–Makzume ortaklığıyla kurulan Deniz Kontuarı Ltd. Şti. yöneticiliğini üstlenmek üzere ailesiyle birlikte İzmir’e döner.