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        Salt Beyoğlu'nda Tasarımcının Notu' dersleri

        Salt Beyoğlu'ndaki "Tasarımcının Notu" sergisi paralelindeki programlar Esen Karol, Savaş Çekiç ve Sadık Karamustafa'nın açık dersleriyle devam ediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 00:28 Güncelleme: 06.01.2025 - 00:28
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        Salt Beyoğlu'nda Tasarımcının Notu' dersleri
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        Salt’ın Tasarımcının Notu sergisi, 1970’lerden 1990’lara Türkiye’de grafik tasarım alanında yaşanan hızlı değişimi kitap üzerinden ele alıyor. Tasarımcının, belirleyici bir aktörü olduğu “kitap”taki eksik anlatısını kurmayı amaçlıyor.

        2 Şubat’a dek Salt Beyoğlu’nda görülebilecek sergiye, kitap ve tasarım ilişkisini farklı yönleriyle değerlendiren bir dizi açık ders eşlik ediyor. 8 Ocak Çarşamba saat 18.30’da gerçekleştirilecek 'Ne Seninle Ne Sensiz: Kitabın Geçmiş ve Geleceğine İlişkin Kişisel İzlenimler' başlıklı açık derste Esen Karol, kitabı tarihindeki farklı kırılma noktaları üzerinden ele alacak. 14 Ocak Salı saat 18.30’da Savaş Çekiç, 'Fotoğrafın Kitaplaşma Serüveni: İzlenim ve Önermelerle Fotoğrafçı-Tasarımcı Birlikteliğine Bir Bakış' başlıklı bir açık ders yapacak. Çekiç, fotoğraf temelli sanat projelerinin kitaplaşma sürecinde farklı tasarım yaklaşımlarının belirleyici rolü üzerinde duracak; fotoğrafçı-tasarımcı iş birliklerine dair deneyimlerini aktaracak.

        21 Ocak Salı saat 18.30’da ise Sadık Karamustafa, görsel iletişim tasarımının Türkiye’deki serüvenini değerlendirecek. “Tasarımcının Evrak-ı Metrukesi” başlıklı açık dersin ilk bölümünde üç yayın örneği merkeze alınacak. Ardından Karamustafa’nın, dijitalleştirme ve kataloglama çalışmaları Salt Araştırma bünyesinde yürütülen arşivinden seçili belgeler incelenecek. Salt Beyoğlu’ndaki açık dersler herkese açık ve ücretsiz olarak düzenleniyor.

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        #SALT beyoğlu
        #SALT Galata
        #sergi
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