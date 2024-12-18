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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri AKM'de

        Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri AKM'de

        Johann Strauss, Jr.'ın eserlerinin sahnelendiği Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, 14 Ocak'ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 00:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 00:20
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        AKM'de Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri
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        Avrupa’da yüzlerce yıldır izleyicileri büyüleyen dünyaca ünlü Viyana geleneğinden ilham alan Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, yeni yıla şık bir başlangıç yapmak isteyen müzikseverleri ağırlayacak. Avrupa’nın önde gelen şarkıcıları, dansçıları ve tam kadro bir orkestra eşliğinde Johann Strauss, Jr.’ın eserlerinin sahnelendiği bu konser, izleyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

        Johann Strauss, Jr. ve çağdaşlarının zengin ve canlı müzikleriyle dolu olan Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, izleyicileri valslere, uvertürlere ve ünlü operetlerden aryalar ve düetlere hayran bırakacak. Viyanalı müzik uzmanı şefin yönetimindeki konser, izleyicileri müzik tarihinin Altın Çağı’na taşırken esprili dokunuşlarıyla da keyifli bir atmosfer yaratıyor. Zamansız müziklerin, göz kamaştırıcı kostümlerin, nefes kesen dansların ve büyüleyici çiçek düzenlemelerinin yer aldığı Salute to Vienna Yeni Yıl Konseri, yılbaşı kutlamalarına eski dünyadan bir zarafet katıyor. 14 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konserin biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.

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        #Salute to Vienna
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Biletinial
        #Opera
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