Sam Larsson, Fatih Karagümrük'te!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kanat oyuncusu Sam Larsson ile 1 yıllık anlaşma sağladığını açıkladı.
Giriş: 10.09.2025 - 18:48 Güncelleme: 10.09.2025 - 18:48
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, İsveçli kanat oyuncusu Sam Larsson'u kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, 32 yaşındaki oyuncuyla 1 sezonluk anlaşma sağlandığı belirtildi.
Son olarak Antalyaspor'da forma giyen Sam Larsson, Akdeniz ekibiyle çıktığı 101 maçta 14 gol attı.
