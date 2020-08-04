Ağızda dağılan ve irmikli olan Şambaba diye de anılan şerbetli bir tatlıdır. Lezzetine doyamayacağınız bu tatlıyı hep birlikte yapalım.
Şam Tatlısı Malzemeler:
- 2 Su Bardağı Sulu Yoğurt
- 1 Su Bardağı Toz Şeker
- 500 Gram İrmik
- 1 Su Bardağı Un
- 1 Tatlı Kaşığı Karbonat
- 1 Paket Vanilya
- Yer Fıstığı
Şerbeti İçin
- 4 Su Bardağı Toz Şeker
- 5 Su Bardağı Su
- 2-3 Damla Limon Suyu
Şam Tatlısı Hazırlanışı
- İlk önce şerbeti hazırlayalım.
- Bir tencere su ve toz şekeri koyup orta ateşte kaynatalım.
- Kaynadıktan sonra 15 dakika sonra limon suyu damlatalım ve 5 dakika daha kaynatalım.
- Soğuması için bir yere kaldıralım.
- Karıştırma kabına yoğurdu, irmiği, unu, toz şekeri ve vanilyayı koyup karıştıralım.
- Dikdörtgen bir tepsiyi yağlayalım ve tatlı hamurumuzu dökelim.
- Üzerine yer fıstıklarını dizerek, 20 dakika bekletelim.
- 175 dereceli fırında altı ve üstü kızarana kadar pişirelim.
- Piştikten sonra 5-8 dakika ılık şerbetini dökelim.
- Şam Tatlısı hazır. Afiyet olsun.
Püf Noktaları:
- Hamurunun yağsız olması gerekir. Eğer yağ koyarsak tatlımız şam tatlısı değil, revani olur.
- Hem lezzeti hem görünümünde rol oynayan pekmezi, hamuru tepsiye dökmeden ince bir tabaka halinde sürün. Hamurun üstüne de aynı işlemi uygulayın.
- Tatlının altının iyice kızarması için alüminyum veya metal tepsi kullanın.
- Pişmeye yakın uzunlamasına dikdörtgen dilimlenip, tekrar fırına verilir ve pişmesi beklenir.
- Şerbeti soğuk iken dökülür.
- Bu tatlıyı daha lezzetli hale getirmek için üzerine tarçın veya fıstık serpebilirsiniz.
- Yanına da dondurma veya kaymakla daha da leziz bir tat elde edersiniz.
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