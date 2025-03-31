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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü 16 yaşındaki Muhammet Samet Ulusoy, savrularak otomobilin altında girdi. Kazada, Muhammet Samet Ulusoy olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 08:02 Güncelleme: 31.03.2025 - 08:02
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        Samet 16 yaşındaydı... Bir gencin yürek yakan ölümü!
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        Aydın'da kaza, dün gece saat 21.30 sıralarında Nazilli ilçesi Yeni Mahalle Şehit Mustafa Arslan Bulvarı'nda meydana geldi.

        DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

        İddiaya göre, seyir halinde olan E.G.Y. idaresindeki otomobil U dönüşü yaptığı sırada, motosikleti ile seyir halinde olan Muhammet Samet Ulusoy (16), direksiyon hakimiyetini kaybederek yola savruldu.

        OTOMOBİLİN ALTINA GİRDİ

        DHA'daki habere göre metrelerce sürüklenen Ulusoy, otomobilin altına girdi. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

        İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ulusoy'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

        ARAÇ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Ulusoy'un cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenildi.

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        #Aydın
        #Nazilli
        #Son dakika haberler
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