Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, kına gecesi düzenledi
Ünlü futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, nişan sonrası evlilik hazırlıklarını sürdürürken kına gecesi düzenledi
Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Birlikteliklerini bir adım daha ileri taşıyan çift, yakın çevrelerinin katılımıyla bir kına gecesi düzenledi.
Hazal Çağlar, kına gecesinden anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Paylaşımlarda Hazal Çağlar’ın davul çalarak eğlendiği anlar dikkat çekti.
Fotoğraflar: Instagram