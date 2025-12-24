Habertürk
        Haberler Magazin Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, kına gecesi düzenledi - Magazin haberleri

        Samet Akaydın ve Hazal Çağlar, kına gecesi düzenledi

        Ünlü futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, nişan sonrası evlilik hazırlıklarını sürdürürken kına gecesi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2025 - 23:47 Güncelleme: 24.12.2025 - 23:47
        Kına gecesi yaptılar
        Çaykur Rizespor’un milli futbolcusu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar, haziran ayında nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

        Birlikteliklerini bir adım daha ileri taşıyan çift, yakın çevrelerinin katılımıyla bir kına gecesi düzenledi.

        Hazal Çağlar, kına gecesinden anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Paylaşımlarda Hazal Çağlar’ın davul çalarak eğlendiği anlar dikkat çekti.

        Fotoğraflar: Instagram

        #Samet Akaydın
        #Hazal Çağlar
