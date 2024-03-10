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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sami Uğurlu: “Avrupa kupalarına gitmek istiyorsak oyunu geliştirmemiz gerekiyor” - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: “Avrupa kupalarına gitmek istiyorsak oyunu geliştirmemiz gerekiyor”

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "İkinci yarı 5-6 net pozisyonumuz var ama bunu bütüne yaymak gerekiyor. Eğer biz Avrupa kupalarına gitmek, ligde ilk 5'te kalmak istiyorsak oyunu geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:11 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:11
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        "Avrupa'ya gitmek istiyorsak..."
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        Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda İstanbulspor’u 2-1 mağlup ederek puanını 43’e yükseltti. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Avrupa kupalarına gitme motivasyonuyla oynadıklarını ve bunun için de oyunlarını geliştirmeleri gerektiğini vurgulayan Uğurlu, “Kolay maç gibi gözükebilir ama zor geçeceğini bekliyorduk ve biliyorduk. Belirli bir planları var ve o plan dahilinde en doğrusunu yapmaya çalışıyorlar. Bu puanda olan bir takımın bunu sergilemesi çok kolay değil. Bizim tarafımıza baktığınızda her geçen gün üzerine koymaya çalışıyoruz. En yüksek mücadeleyi gösterip Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz diyelim bunun için. Bunu yakalamak çok kolay değil. İlk yarı istediklerimizi sahaya yansıtamadık. İlk yarıda çok dirençli bir İstanbulspor takımı vardı. Oyunun geneline baktığımızda oyuna hükmedemediğimizi söyleyebilir ilk yarıda. İkinci yarı 5-6 net pozisyonumuz var ama bunu bütüne yaymak gerekiyor. Bunu son 35 dakikaya yaydık. Bunu 60-70 dakikalara yaymamız gerekiyor. Eğer biz Avrupa kupalarına gitmek, ligde ilk 5’te kalmak istiyorsak oyunu geliştirmemiz gerekiyor. Önceki dönemimde büyük başarı yakalamıştık. 11 puanda gelmiştim ama 53 puanla kulüp tarihinin en çok puan topladığı sezonu olmuştu. Bu sene o rekoru kırmak, 53 puanın üzerine çıkmak istiyoruz. Şu anda puanımız 43 ve bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Avrupa’ya gitmemiş bir Kasımpaşa var. Hem bireysel hedeflere hem de takımın hedeflerine baktığımızda Avrupa kupalarına gitmek doğal bir motivasyon” şeklinde konuştu.

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