        Sami Uğurlu: Burada puan almak bizim için çok önemliydi

        Sami Uğurlu: Burada puan almak bizim için çok önemliydi

        Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu, Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:59 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:59
        "Burada puan almak bizim için çok önemliydi"
        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu, önemli bir puan aldıklarını ve ligde kalacaklarını söyledi.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından Uğurlu, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Maçı iki ayrı devre olarak değerlendirmeleri gerektiğini aktaran Sami Uğurlu, "Hem fiziksel hem mental olarak çok aşağıda aldığımız bir takım vardı. Tabii biraz verilen arayla da alakalı. Şiddeti çok yüksek antrenmanlar yapıyoruz. Çünkü istediğimiz oyunu oynamak istiyorsak bu şiddete ulaşmamız gerekiyor. Burada zaman zaman bu zorlukları yaşayacağız. Bizim kesinlikle zamanımız yok. Ligin eğer ki başı olsaydı bunları ilk haftalarda tolere edebilirdik. Ancak ikinci yarı puan tablosundaki yerimiz belli. Burada hem gelişirken aynı zamanda puan veya puanlar almamız gerekiyor." diye konuştu.

        İlk yarıda doğru işler yaptıklarını anlatan 47 yaşındaki teknik adam, şunları kaydetti:

        "Savunma anlamında oyunun büyük bölümünde doğru işler yaptık. İkinci yarı yapacağımız hamleler vardı. Uzun süre galip gelememe, puan alamamanın mental olarak takımı etkilediğini görüyoruz. Biraz da öz güven eksikliğini hissettiğimizi söyleyebiliriz. Ancak oyuncularım ikinci yarı daha fazla öz güvenle oynamaya çalıştılar. Bunu geliştirdikçe de istediğimiz seviyeye hem oyun olarak hem de puan olarak geleceğimizi düşünüyorum. Bizim kafamızda düşmeyle ilgili kesinlikle bir şey yok. Öyle bir korkuyla, endişeyle çalışmıyoruz. Çünkü biz iyi takımız. Eksiklerimiz var ancak o eksikliklerimizi eğer oyuncu profili olarak ya da sayısal olarak çoğaltamıyorsak o zaman oyun kalitesini, fizik gücünü, birlikteliği, beraberliği yukarı taşımamız gerekiyor. O maçlardan bir tanesini oynadık. Burada puan almak bizim için çok önemliydi. Kendi rakibimizle oynadık. Bizim umudumuz Antalyaspor'u daha yukarıda görmek, daha iyi oynarken, daha fazla mücadele ederken görmek."

        Sami Uğurlu, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

        "Transfer tahtasının açılmasını her hoca ister. Sayısal olarak olmasa da oyuncu kalitesini daha yukarıya taşımak tabii ki isteriz. Ancak transfer tahtasının açılmama ihtimaline karşı da buraya geldik. Geldiğimizde de oyuncuları tanıyorduk. Bu kadronun transfer tahtası açılmasa da ligde kalacağını düşünüyorum. Transfer tahtası açılırsa çok mutlu oluruz. Açılmazsa ben yine Antalyaspor'un kesinlikle ligde kalacağını düşünüyorum."

        Spor Bülteni - 15 Ocak 2026 (Anadolu Efes Baskonia'yı Konuk Ediyor)

        Fenerbahçe kupada ilk kez kazandı. Fenerbahçe 2026'da kalesini gole kapattı. Anadolu Efes Baskonia'yı konuk ediyor. Anadolu Efes'te hedef mutlak galibiyet. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

