Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Sami Uğurlu: Kasımpaşa’nın ligi beşinci bitirmesi ciddi başarıdır - Kasımpaşa Haberleri

        Sami Uğurlu: Kasımpaşa’nın ligi beşinci bitirmesi ciddi başarıdır

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, kısıtlı bütçelerle Süper Lig'de sezonu beşinci sırada bitirmelerinin ciddi bir başarı olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:26 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kasımpaşa'nın ligi 5. bitirmesi başarıdır"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa, sahasında Beşiktaş’ı 2-1 mağlup ederek 56 puanla sezonu beşinci sırada bitirdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "KASIMPAŞA'NIN LİGİ BEŞİNCİ BİTİRMESİ CİDDİ BAŞARIDIR"

        Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu, “Hedeflerimiz bitti denilebilir dışarıdan bakıldığında. Bir önceki dönem yakaladığımız başarının tamamını yakalamışız ama bunu geliştirmekti amacımız. Son hafta bu açında çok önemliydi. 53 puan 15 galibiyetle kırdığımız rekoru, 16 galibiyet ve 56 puanla geliştirmek çok önemliydi. Bu hedef doğrultusunda maça çıktık. Kasımpaşa lig tarihinde hiç beşinci olmamış. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Kasımpaşa adına çok iyi tesisler, imkanlar var. Tamamen sahaya odaklıyız. Türkiye’nin en genç teknik ekibine sahibiz. Onlar adına da çok mutluyum. Benim de hedefim her zaman gelişmek ve geliştirmek. En az bütçelerle Kasımpaşa’nın ligi beşinci bitirmesi ciddi başarıdır. Oyuncularımız da bunu çok istedi, inandı. Her antrenman daha çok çalışarak kurguladığımız oyunu sahaya yansıtan kahramanlar onlar. Benim oynamak istediğim oyun çok kolay bir oyun değil. Efor gerektiren bir oyun” şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        24 ayar şampiyon!
        24 ayar şampiyon!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        Mersin-Adana yolunda kaza!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        G.Saray'dan şampiyonluk paylaşımları!
        İşte şampiyonluk anları!
        İşte şampiyonluk anları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Manisa'da vahşet! Eski eşini ve ailesini bıçaklayarak öldürdü
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Ünlülerin şampiyonluk kutlaması
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Okan Buruk'tan olay gönderme
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Fenerbahçe'ye rekor yetmedi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Mimar Okan'ın ustalık dönemi!
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        Başından ve kolundan vuruldu! 16 yaşındaki kıza gözaltı
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        İstanbul'da kurak günler başladı!
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Benzin bidonu sonu oluyordu: "Olayın etkisinden kurtulamıyorum, rüyama giriyor"
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Yapay zekada "tehlikeli" hakimiyet
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'nin zemin etüdü göz kararıyla yapılmış
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!