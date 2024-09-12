Yönetmen - senarist Samim Utku hayatını kaybetti Yönetmen - senarist Samim Utku, 74 yaşında hayata veda etti. Utku, aralarında 'Üvey Baba'nın da olduğu birçok dizinin senaristliğini, 'Gecenin Çığlıkları'nın da olduğu birçok filmin yönetmenliğini yaptı

Habertürk Giriş: 12.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:59 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL