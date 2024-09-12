Yönetmen - senarist Samim Utku hayatını kaybetti
Yönetmen - senarist Samim Utku, 74 yaşında hayata veda etti. Utku, aralarında 'Üvey Baba'nın da olduğu birçok dizinin senaristliğini, 'Gecenin Çığlıkları'nın da olduğu birçok filmin yönetmenliğini yaptı
Giriş: 12.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:59
Yönetmen - senarist Samim Utku'dan acı haber geldi. Utku, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Samim Utku'nun cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.
Samim Utku, aralarında 'Üvey Baba'nın da olduğu birçok dizinin senaristliğini, 'Gecenin Çığlıkları'nın da olduğu birçok filmin yönetmenliğini yaptı.
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