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        Yönetmen - senarist Samim Utku hayatını kaybetti

        Yönetmen - senarist Samim Utku, 74 yaşında hayata veda etti. Utku, aralarında 'Üvey Baba'nın da olduğu birçok dizinin senaristliğini, 'Gecenin Çığlıkları'nın da olduğu birçok filmin yönetmenliğini yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.09.2024 - 13:58 Güncelleme: 12.09.2024 - 13:59
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        'Üvey Baba' yetim kaldı
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        Yönetmen - senarist Samim Utku'dan acı haber geldi. Utku, 74 yaşında hayatını kaybetti.

        Samim Utku'nun cenazesi, yarın İstanbul'da defnedilecek.

        Samim Utku, aralarında 'Üvey Baba'nın da olduğu birçok dizinin senaristliğini, 'Gecenin Çığlıkları'nın da olduğu birçok filmin yönetmenliğini yaptı.

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