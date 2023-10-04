Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu ve maç sonuçları! Galatasaray fikstürü! GS grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var? - Galatasaray Haberleri

Şampiyonlar Ligi A Grubu güncel puan durumu ve maç sonuçları! Galatasaray fikstürü! GS grupta kaçıncı sırada yer alıyor ve kaç puanı var? - Galatasaray Haberleri

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Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta karşılaşmaları bu akşam itibariyle sona erdi. Söz konusu turnuvada boy gösteren temsilcimiz Galatasaray, 2. maçında İngiltere ekibi Manchester United'a konuk oldu. İşte, söz konusu maçın öncesi puan durumu ve sarı kırmızılı ekibimizin fikstürü...