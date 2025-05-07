Finalistler belli oldu! Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi 2025: Inter - PSG maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final için heyecanlı bekleyiş başladı. Şampiyonlar Ligi'nde bu yılın ilk finalisti Barcelona'yı eleyen Inter olurken, son finalist, Arsenal'i saf dışı bırakan PSG oldu. Allianz Arena'da oynanacak Inter - PSG mücadelesi öncesinde, Şampiyonlar Ligi finalinin tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Inter - PSG maçı ne zaman, nerede oynanacak?" İşte Şampiyonlar Ligi final maçı tarihi...
Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu... Inter - PSG maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da forma giydiği İtalya ekibi Inter'in rakibi PSG oldu. Peki, "Inter - PSG maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak? İşte Inter - PSG Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı tarih...
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNİN ADI BELLİ OLDU!
Şampiyonlar Ligi’nde bu yılın ilk finalisti Barcelona’yı eleyen Inter olurken, son finalist, Arsenal'i saf dışı bırakan PSG oldu
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN OYNANACAK?
2025 UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.