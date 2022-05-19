Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid - Liverpool maçı tarihi ve canlı yayın kanalı!

Şampiyonlar Ligi yarı final maçına sayılı günler kala Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak soruları gündeme geldi. Devler Ligi'nde kupa heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sene bilindiği gibi Avrupa'nın en prestijli kupası Şampiyonlar Ligi'ni Premiere Lig ekiplerinden Chelsea kazanmıştı. Peki 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da Paris'teki Stade de France'da oynanacak.