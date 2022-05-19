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Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid - Liverpool maçı tarihi ve canlı yayın kanalı!
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Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali tarihi ve canlı yayın kanalı!

Devler Lig'inde kupa heyecanı yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi finaline Manchester City'yi eleyerek gelen Real Madrid'in rakibi, Villerreal'i eleyen İngiliz devi Liverpool olacak. Maça sayılı günler kalırken futbolseverler tarafından en çok merak edilen soruların başında Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak sorusu yer alıyor. İşte 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid - Liverpool maçı tarihi ve canlı yayın kanalı!

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak? 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid - Liverpool maçı tarihi ve canlı yayın kanalı!

Şampiyonlar Ligi yarı final maçına sayılı günler kala Şampiyonlar Ligi finali ne zaman ve nerede oynanacak soruları gündeme geldi. Devler Ligi'nde kupa heyecanı yaşanıyor. Geçtiğimiz sene bilindiği gibi Avrupa'nın en prestijli kupası Şampiyonlar Ligi'ni Premiere Lig ekiplerinden Chelsea kazanmıştı. Peki 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid - Liverpool maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali hakkında merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
2022 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Real Madrid ve Liverpool, 28 Mayıs 2022 Cumartesi günü saat 22:00'da Paris'teki Stade de France'da oynanacak.


2022 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma Mayıs 2022'de Almanya'nın Münih şehrindeki Allianz Arena stadyumunda gerçekleştirilmesi planlanmış ancak COVID-19 pandemisi nedeniyle 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nin İstanbul'dan Lizbona'a alınmasıyla Şampiyonlar Ligi Finalleri'ne ev sahibi yapacak şehirler 1 yıl sonraki finale ev sahipliği yapacaklardır. Bu nedenle 2022 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs 2022 tarihinde Sankt-Peterburg Stadyumu'nda oynanacaktı ancak 2022 Rusya Ukrayna Savaşı sebebiyle Saint-Denis şehrindeki Fransa Stadyumunda oynanmasına karar verildi.

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