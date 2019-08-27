2019 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekilişine sayılı günler kaldı. Şampiyonlar Ligi kura çekimi Monaco'da yapılacak. Türkiye'den tek takım olarak temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek. Peki Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray kaçıncı torbada olacak? İşte kura çekimi detayları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TSİ saat 20.00'da Monaco'da yapılacak. Kura çekimi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.
2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA TORBALARI
1. TORBA
Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
2 VEYA 3. TORBA
Shakhtar Donetsk
Benfica
3. TORBA
Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter
3 VEYA 4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
4. TORBA
Atalanta
Lille
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