Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Grup kurası için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerini merakla bekliyoruz. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi torbaları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
2019 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TSİ saat 19.00'da Monaco'da yapılacak. Kura çekimi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.
2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI
1. TORBA
Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit
2. TORBA
Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
2 VEYA 3. TORBA
Shakhtar Donetsk
Benfica
3. TORBA
Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter
3 VEYA 4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig
4. TORBA
Atalanta
Lille
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