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HaberlerFutbol

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi torbaları

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. 2019 Şampiyonlar Ligi kura çekilişin ardından temsilcimiz Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli olacak. Şampiyonlar Ligi kura torbaları ise belli oldu. İşte Şampiyonlar Ligi torbaları...

Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde nefesler tutuldu. Grup kurası için geri sayım başladı. Temsilcimiz Galatasaray'ın rakiplerini merakla bekliyoruz. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Şampiyonlar Ligi torbaları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2019 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi 29 Ağustos Perşembe günü TSİ saat 19.00'da Monaco'da yapılacak. Kura çekimi beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanacak.

Grup aşamasının ilk maçları 17-18 Eylül tarihlerinde başlayacak, son maçlar ise 10-11 Aralık'ta oynanacak.

2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALARI

1. TORBA

Liverpoool
Manchester City
Chelsea
Barcelona
Juventus
Bayern Münih
PSG
Zenit

2. TORBA

Tottenham
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli

2 VEYA 3. TORBA

Shakhtar Donetsk
Benfica

3. TORBA

Lyon
Bayer Leverkusen
RB Salzburg
Valencia
Inter

3 VEYA 4. TORBA

Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
RB Leipzig

4. TORBA

Atalanta
Lille

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