Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle ekranı: Şampiyonlar Ligi maçları anlık nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?

        Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme ekranı: Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçları kapsamında bu akşam birbirinden çekişmeli maçlar oynanacak. Dün oynanan karşılaşmaların bitimiyle bugün Barcelona- PSG, Monaco- Manchester City, Villarreal- Juventus, Dortmund- Athetlic Bilbao ve Arsenal-Olympiakos arasında kıyasıya mücadele ekranlara yansıyacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte, Şampiyonlar Ligi maçları canlı izleme ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 17:29 Güncelleme: 01.10.2025 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla sonlanacak. 36 takımlı yeni lig formatıyla düzenlenen Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda bugün tam dokuz mücadele futbolseverlerle buluşacak; bu akşam Barcelona, Manchester City, Arsenal, Olympiakos, PSV, Juventus ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler sahne alacak. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir, hangi kanalda, şifresiz mi?

        2

        ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NEREDEN YAYINLANACAK?

        Şampiyonlar Ligi maçları TRT'nin ücretli dijital platformu tabii spor üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmaları canlı takip etmek için aşağıdaki linke tıklayıp üye olabilirsiniz.

        TABİİ SPOR CANLI YAYIN İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        1 EKİM 2025 PERŞEMBE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi

        19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)

        19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

        22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)

        4

        22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)

        22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

        22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

        5

        22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)

        22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)

        22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Pelin'in ölümünde kahreden görüntüler!
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!