Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? sorusu gündemde yer alıyor. Liverpool Villarreal ve Manchester City Real Madrid takımları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar ligi mücadelelerine az vakit kala futbol severler maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte, Manchester City Real Madrid ve Liverpool Villarreal maçı canlı yayın kanalı...