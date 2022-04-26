Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şampiyonlar ligi yarı final maçları şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final mücadeleri bugün itibariyle başlıyor. Manchester City Real Madrid ve Liverpool Villarreal takımları UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Futbol seveler "Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, maç kanalı ve detayları...

  • 01
    Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak?

    Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? sorusu gündemde yer alıyor.  Liverpool Villarreal ve Manchester City Real Madrid takımları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar ligi mücadelelerine az vakit kala futbol severler maçların hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. İşte, Manchester City Real Madrid ve Liverpool Villarreal maçı canlı yayın kanalı...
  • 02
    Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak?

    ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ?

    UEFA Şampiyonlar Ligi mücadeleleri RTÜK'ün kararının ardından şifresiz olarak ekranlara gelecek.
  • 03
    Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak?

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

    Şampiyonlar Ligi, Manchester City Real Madrid ve Liverpool Villarreal maçları ile başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi EXXEN ve TV 8,5 kanallarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak.
  • 04
    Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak?

    UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN?

    UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final mücadelesi ilk maçında Manchester City, Real Madrid'i konuk ediyor. Maç, 26 Nisan Salı günün saat 22.00'da oynanacak.

    Liverpool Villarreal maçı ise 27 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
  • 05
    Şampiyonlar ligi maçları şifresiz mi ve hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları şifresiz mi yayınlanacak?

    TV 8.5 FREKANS BİLGİLERİ NELER?

    Uydu : TÜRKSAT 4A

    Frekans : 12346

    Polarizasyon : Yatay (H)

    Sembol Oranı : 9600

    FEC : 3/4

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.