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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruptan nasıl gruptan çıkar? GS nasıl tur atlar? UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray gruptan çıkma ihtimalleri - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray gruptan nasıl gruptan çıkar? Şampiyonlar Ligi Galatasaray gruptan çıkma ihtimalleri

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki 4. maçında Alman devi Bayern Münih ile kozlarını paylaşmak üzere. Yarın oynanacak mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın gruptan nasıl çıkabileceğine dair aramalarını artırmış durumda. İşte, konuya ilişkin bilinmesi gerekenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 16:56 Güncelleme: 07.11.2023 - 16:56
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        Galatasaray Bayern Münih maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta karşılaşmasına sahne olacak zorlu mücadele temsilcimiz Galatasaray, 3 puan akmak içiin sahaya çıkacak. İşte, 7 Kasım Çarşamba günü oynanacak sarı kırmızılıların grubundaki son durum ve gruptan çıkma senaryoları...

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI (8 KASIM)

        Bayern Münih - Galatasaray (23:00) - Exxen

        Kopenhag - Manchester United (23:00) - Exxen

        ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

        1- Bayern Münih / 9 Puan (+4 av)

        2- Galatasaray / 4 Puan (-1 av)

        3- Kopenhag / 1 Puan (-1 av)

        4- Manchester United / 0 Puan (-2 av)

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        GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, 4. maçlar öncesi 4 puanla 2. sırada yer alıyor. Grubundaki 4. maçta Bayern Münih ile kozlarını paylaşacak sarı kırmızılıların bir gözü de Kopenhag Manchester United maçında olacak.

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        Galatasaray, Bayern Münih karşısında puan alamadığı takdirde Kopenhag Manchester United maçından beraberlik çıkmasını bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu sonuçların gerçekleşmesi durumunda, 5. haftada Kopenhag'ın Bayern Münih deplasmanında puan kaybetmesini bekleyecek ve evinde ağırlayacağı Manchester United'ı mağlup etmesi halinde son maçlara bakmadan adını bir üst tura yazdıran taraf olacak.

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        Cimbom, Bayern Münih'i deplasmanda mağlup etmesi halinde ise yine Kopenhag Manchester United maçından gelecek sonucu bekleyecek. Sarı kırmızılılar, söz konusu durum gerçekleştiği takdirde yine Manchester United karşısına, son maçlara kalmadan bir üst tura çıkma fırsatıyla çıkacak.

        Galatasaray, A Grubu'nda 2. olduğu takdirde son 16 turuna kalacak ve 8 grup birincisinden biriyle eşleşecek. Cimbom, 3. olması halinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde son 24'e kalacak ve bu turnuvada gruplarında 2. olan takımlardan biriyle eşleşecek.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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