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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü Kerem Aktürkoğlu'ndan! - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının en güzel golü Kerem Aktürkoğlu'ndan!

        Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının en güzel golü seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:59 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:01
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        Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol Kerem'den!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi resmi sosyal medya hesabı, bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında atılan en iyi 10 golü duyurdu. Buna göre, Galatasaray'ın 29 Kasım’da RAMS Park’ta oynanan Manchester United mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’nun kaydettiği gol, grup aşamalarındaki en güzel gol seçildi.

        Listenin ikinci sırasındaki gol ise bir başka Galatasaraylı Tete’ye ait oldu. Brezilyalı futbolcunun grubun ilk maçında İstanbul'da Kopenhag’a karşı attığı gol de 2. sırada yer aldı.

        Öte yandan Galatasaray - Manchester United maçında Portekizli futbolcu Bruno Fernandes’in sarı-kırmızılıların filelerine gönderdiği gol ise 5. seçildi.

        UEFA Şampiyonlar Ligi resmi hesabında açıklanan en iyi 10 sıralaması şöyle:

        1 - Galatasaray - Manchester United: Kerem Aktürkoğlu

        2 - Galatasaray - Kopenhag: Tete

        3 - Leipzig - Kızılyıldız: Xavi Simmons

        4 - Manchester City - Young Boys: Erling Haaland

        5 - Galatasaray - Manchester United: Bruno Fernandes

        6 - Union Berlin - Braga: Bruma

        7 - Sevilla - Arsenal: Gabriel Jesus

        8 - Atletico Madrid - Celtic: Alvaro Morata

        9 - Young Boys - Manchester City: Meschack Elia

        10- Newcastle United - Milan: Joelinton

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