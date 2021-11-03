Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Atletico Madrid maçı saat 23:00'de başlayacak...
LIVERPOOL ATL. MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçına sahne olacak Liverpool Atletico Madrid maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Liverpool: Davies, Bradley, Beck, Norris, Quansah, Koumetio, Stephenson, Morton, Musialowski, Woltman, Balagizi
Atlético Madrid: Alejandro Iturbe, Navarro, Sergio, Javier Currás, Camara, Javier Boñar, Aitor Gismera, Pablo Barrios, Martín, El Jebari, Vilán
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