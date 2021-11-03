Şampiyonlar Ligi'nde haftanın maçı! Liverpool Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifres

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Liverpool Atletico Madrid maçı saat 23:00'de başlayacak...

LIVERPOOL ATL. MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçına sahne olacak Liverpool Atletico Madrid maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve Exxen'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Liverpool: Davies, Bradley, Beck, Norris, Quansah, Koumetio, Stephenson, Morton, Musialowski, Woltman, Balagizi

Atlético Madrid: Alejandro Iturbe, Navarro, Sergio, Javier Currás, Camara, Javier Boñar, Aitor Gismera, Pablo Barrios, Martín, El Jebari, Vilán