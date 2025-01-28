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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı! 18 maç aynı saatte - Futbol Haberleri

        Şampiyonlar Ligi'nde son hafta heyecanı! 18 maç aynı saatte

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde lig etabının 8. ve son hafta maçları 29 Ocak Çarşamba günü (yarın) oynanacak. Devler Ligi'nde oynanacak 18 maç da aynı saatte başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 28.01.2025 - 10:16
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        Devler Ligi'nde 18 maç aynı saatte!
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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 29 Ocak Çarşamba günü (yarın) oynanacak müsabakalarla 36 takımlı lig aşaması tamamlanacak.

        İlk 8'de yer alan ekipler doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı elde eden takımlar ise play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak. Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu kura çekimi, 31 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek.

        Son hafta öncesi Liverpool ve Barcelona, ilk 8'i garantileyerek son 16 turuna kaldı. Tur atlama şansı kalmayan Young Boys, Slovan Bratislava, Salzburg, Sturm Graz, Kızılyıldız, Girona, Leipzig, Sparta Prag ve Bologna ise Avrupa kupalarına veda etti.

        "Devler Ligi"nde tamamı yarın TSİ 23.00'te oynanacak 8. hafta maçlarının programı şöyle:

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        Sporting (Portekiz)-Bologna (İtalya)

        PSV (Hollanda)-Liverpool (İngiltere)

        Young Boys (İsviçre)-Kızılyıldız (Sırbistan)

        Stuttgart (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

        Sturm Graz (Avusturya)-Leipzig (Almanya)

        Manchester City (İngiltere)-Club Brugge (Belçika)

        Bayern Münih (Almanya)-Slovan Bratislava (Slovakya)

        Inter (İtalya)-Monaco (Fransa)

        Borussia Dortmund (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

        Barcelona (İspanya)-Atalanta (İtalya)

        Bayer Leverkusen (Almanya)-Sparta Prag (Çekya)

        Juventus (İtalya)-Benfica (Portekiz)

        Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Milan (İtalya)

        Salzburg (Avusturya)-Atletico Madrid (İspanya)

        Lille (Fransa)-Feyenoord (Hollanda)

        Aston Villa (İngiltere)-Celtic (İskoçya)

        Girona (İspanya)-Arsenal (İngiltere)

        Brest (Fransa)-Real Madrid (İspanya)

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