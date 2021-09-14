İspanya ekibi Sevilla ile Avusturya'dan Salzburg, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi, Ramon Sahcnhez Pizjuan stadında oynanan mücadele tarihe geçti!

Dakikalar 13'ü gösterirken Aleksei Kulbakov beyaz noktayı gösterdi ve Salzburg penaltı kazandı. Topun başına geçen Alman yıldız Karim Adeyemi vuruştan yararlanamadı ve tabela değişmedi.

Mücadelede 21. dakika oynanırken Salzburg bir penaltı daha kazandı. Topun başına bu kez Luka Sucic geçti ve konuk ekibi 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Hakem Kulbakov 37. dakikada bir kez daha penaltı kararı verdi. Topun başına geçen Sucic bu kez vuruşunu gole çeviremedi ve skor 1-0'da kaldı.

Bundan yaklaşık 5 dakika sonra bu kez Sevilla penaltı kazanan taraf oldu. Ivan Rakitic skora dengeyi getirdi ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

İkinci yarının başlarında Youssef En Nesyri hakemi aldatmaya yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü. 26. dakikadan sarı kartı bulunan yıldız futbolcu Sevilla'yı 10 kişi bıraktı.

10 kişi kalan Sevilla kalan dakikalarda yarı sahasına çekilirken Salzburg fırsatları gole çeviremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Opta'nın aktardığına göre Sevilla ile Salzburg maçı, 2003-04'ten bu yana ilk 45 dakikada 4 penaltı olan ilk maç olarak kayıtlara geçti. Ancak 2003-04'ten öncesine dair herhangi bir veri bulunmuyor.